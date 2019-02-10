الأسباب التي أجبرت "أردوغان" على التخلص من جماعة الإخوان

يعيش عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حالة من الذعر والترقب في تركيا، بعد ترحيل السلطات، للإرهابي المصري محمد عبدالحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، إلى القاهرة، بعدما ظنوا أنهم استكانوا في الحضن التركي وأصبح الملاذ الأبدي للجماعة الإرهابية.

ويأتي من أهم الأسباب التي أجبرت "أردوغان" على التخلص من أعوانه متمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية: