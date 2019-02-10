نواب بالكونغرس الأمريكي يشنون هجوماً حاداً على النظام القطري

اكتسبت قطر سمعة سيئة بعد احتضانها العناصر المتطرفة والإرهابية، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، بفضل سياسات تنظيم الحمدين الفاسد، مما عرض دويلتهم لانتقادات دولية واسعة، حتى من الدول التي تزعم دوحة الإرهاب أنها حليفتها.

وشن عدد من النواب في الكونغرس الأمريكي، إضافة إلى خبراء وقادة عسكريين هجوما على النظام القطري، وعلاقته بالولايات المتحدة، في ظل الاتهامات المتكررة بعمليات مشبوهة وقرصنة وتجسس يقوم بها تنظيم الحمدين على الأراضي الأمريكية.

وانضم أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى القادة العسكريين والخبراء في "مؤتمر حول قطر ودورها في تمويل الإرهاب"، ورعاية عملية اختراق للمجتمع الأمريكي بما يهدد السياسة الأمريكية، بأموال الغاز، مشككين في السياسات الأمريكية وانجرافها في التعامل مع قطر، علاوة على قاعدة العديد الجوية في جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر.

وفي تقرير أبرزته صحيفة (إيبوتش تايمز) الأمريكية، انتقد النائب جاك بيرغمان "عضو الكونغرس عن ولاية ميتشيجان"؛ وهو جنرال متقاعد، النظام القطري، متهمًا الإمارة الغنية بالنفط بتهمة التجسس والارتكاز على الأراضي الأمريكية، ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط.

وذكر بيرغمان في حديثه خلال الحوار، أن قناة الجزيرة، منفذ الدعاية القطري، أجرت عملية تجسس لمدة أشهر استهدفت يهود الولايات المتحدة والجماعات الموالية لإسرائيل، كما أشار إلى أن قطر اخترقت الأمريكيين، بما في ذلك حاخام أمريكي وحلفاء للحزب الجمهوري.

ومضى عضو الكونغرس في حديثه قائلا: "الأسوأ من ذلك، أن قطر ترعى الإرهاب، بما في ذلك عمليات إرهابية على أراضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، علاوة على مواصلة تمويل حماس، وهي مصنفة كمنظمة إرهابية".

وتابع بيرغمان أن الجماعة الإرهابية الفلسطينية "حماس" تشيد بانتظام بمقاتليها الذين يقتلون الأبرياء، كما تثني على من يوفرون لها التمويل، والذي وغالبا ما تقدمه قطر لعائلات الإرهابيين، فحماس تطلق صواريخ على إسرائيل، وتحفر أنفاق من غزة إلى إسرائيل، "كل ذلك بدعم مالي من قطر".

بالمثل، تمول قطر تنظيم القاعدة في سوريا وجماعة الإخوان المسلمين، وتدفع فدية تصل إلى مليار دولار إلى فرع القاعدة ومسؤولي الأمن الإيرانيين.

أكد بيرغمان أن رابطة مكافحة التشهير "أشارت إلى رسومات كاريكاتورية معادية للسامية بغيضة تشوه صورة اليهود وغالبًا ما تظهر على وسائل الإعلام القطرية"، داعيًا قطر إلى اتباع قانونها الخاص الذي يحظر الدعاية المعادية للسامية.

ودعا النائب إلى إقرار قانون منع دعم الإرهاب الدولي، H.R 2712، وبموجب مشروع القانون، ستكون الإدارة الأمريكية مطالبة بفرض عقوبتين رادعتين أو أكثر على من يساعدون المنظمات الإرهابية، بما في ذلك رفض ضمانات الاستيراد والتصدير أو الائتمان أو التأمين؛ ومبيعات الدفاع أو الخدمات، وتراخيص تصدير الذخائر؛ والصادرات من السلع أو التكنولوجيا التي تسيطر عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو ائتمان أكثر من 10 ملايين دولار.

التقرير أشار إلى مشروع القانون سيتطلب من الإدارة فرض تعليق تصل لمدة سنة واحدة على المساعدات الأمريكية، والقروض الدولية، والمساعدة الفنية، وصادرات الذخيرة للحكومات الأجنبية التي تقدم الدعم أعمال الإرهاب أو الدعم المادي لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

وبين عضو الكونغرس أن القانون سيحظر معاملات هذه الحكومات الممولة للإرهاب في البورصات الأجنبية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وعمليات النقل بين المؤسسات المالية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي مصلحة لمثل هذه الحكومة.

كما أعرب بيرجمان عن دعمه لـ"تمكين ضحايا الولايات المتحدة للإرهاب لمقاضاة الولايات المتحدة في قطر أو الكيانات التي يدعمونها"، لافتًا إلى أن إيران لديها بالفعل مليارات الدولارات المجمدة في البنوك الأمريكية؛ حيث يحاول الضحايا المطالبة بأصولها لاستردادها.

وطالب بيرغمن بأن يسمح القانون باستثناء الإرهاب من الحصانة القضائية لدولة أجنبية، سواء للإرهاب البدني أو للإرهاب السيبراني، وتمكين الأُسر من التقاضي المدني لإغلاق علاقات الحكومات الأجنبية في كليهما، قائلا: "طالما أن قطر ترعى الإرهاب، فلا يجب حمايتها".

من جانبه، صرح النائب وارين دافيدسون "عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو" قائلا: إن قطر تصر على أنها ترسل مساعدات إنسانية فقط، ولا تقصد حماس التي قتلت أكثر من 400 إسرائيلي، كما تعمل أيضًا كمصدر للتمويل لجبهة النصرة، وهي جماعة سورية متطرفة تتماشى مع القاعدة.

وتماشيًا مع تلك الآراء، قال الجنرال المتقاعد من سلاح الجو الجنرال تشارلز والد: "رأيي الشخصي هو أن قطر يجب أن تقرر: أنها إما أن تعمل مع الدول في مجلس التعاون الخليجي، أو أنها تعمل مع إيران، فلا يمكن القيام بالأمرين على حد سواء".

أضاف والد: "إذا أرادوا أن يصبحوا معزولين أو متحاورين مع إيران، أعتقد أن هذا سيكون خطأ كبيرًا. أعتقد أن الهدف بالنسبة للولايات المتحدة هو مساعدة قطر على فهم ذلك"، معربًا عن قلقه من أن قطر تعمل كملاذ وممول لكل من حركة طالبان والإخوان المسلمين، وهما أمران "لا يمكنك قبولها".

كما اتفق النائب روجر مارشال "عضو الكونغرس عن ولاية كنساس"، عضو الكونغرس الثاني عن ولاية وزير الخارجية مايك بومبيو، مع المشاركين الآخرين في المؤتمر، على أن الدعم القطري المستمر والسخي للتطرف، أدى إلى إراقة الدماء في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم.

وفقًا لمارشال، فإن هذا الدعم "يشكك في الشراكة طويلة الأمد" بين الولايات المتحدة وقطر، مؤكدًا: "لدينا استثمارات كبيرة في مجال المعلومات الاستخبارية" في قطر، كما أن بومبيو وزملائه من كبار المسؤولين في الإدارة يدركون مدى تعقيد هذه القضية.

واعتبر مارشال، أنه لن يتم التسامح مع هذا الدعم، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في الدعم العسكري وهو شىء طال انتظاره، على حد تعبيره.

وفي يونيو 2017، أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قائمة بالأفراد والمؤسسات المرتبطة بقطر والإرهاب، واتهمت الدول الأربع النظام القطري بأنه يعلن عن مكافحة الإرهاب من جهة، لكنه يعمل على تمويل ودعم واستضافة منظمات إرهابية مختلفة من جهة أخرى.