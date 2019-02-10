خلفان: الخليج يواجه كتيبة فتن أسسها عزمي بشارة في قطر

كشف ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، عن الدور الخبيث الذي يؤديه السياسي الإسرائيلي – الفلسطيني المقيم في قطر عزمي بشارة، والذي يدير إمبراطورية إعلامية ممولة من الدوحة، لإثارة الفتن في الخليج العربي.

وكتب خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الخليج العربي يواجه كتيبة فتن أسسها عزمي بشارة مقرها قطر".

وأوضح ضاحي خلفان: "يوميًا أقرأ إشاعة أو أكثر تنشرها كتائب عزمي بشارة من قطر ضد الإمارات والسعودية.. مرة لتحدث شيئا بيننا وبين الكويت وأخرى بيننا وبين عمان وثالثة بيننا وبين المغرب.. إلخ… ما رأيت قط افتراءات في العالم مثل افتراءات كتائب عزمي بشارة".

وزادت وتيرة التحركات القطرية المشبوهة في الآونة الأخيرة، داخل الساحة العربية، من أجل إحداث انشقاقات وتأجيج الصراعات بين الأشقاء العرب، حيث يساهم في ذلك الفلسطيني عزمي بشارة، رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، من خلال تحكمه في إدارة ترسانة تنظيم الحمدين الإعلامية.