قمة ترمب وكيم نهاية الشهر في هانوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ واشنطن، سول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الشهر الحالي.

وكتب ترمب على موقع تويتر «لقد غادر ممثلو كوريا الشمالية للتو بعد اجتماع مثمر، والاتفاق على موعد وتاريخ القمة الثانية مع كيم كونج أون، ستعقد القمة في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير، أتطلع إلى مقابلة الرئيس كيم وتعزيز قضية السلام».

ويسعى ترمب إلى حث كوريا الشمالية على التخلص من أسلحتها النووية، ولكن دون إحراز أي تقدم، ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية إن بيونج يانج تحتاج إلى الأسلحة من أجل استمرار النظام، ومن غير المرجح أن تنزع سلاحها بالكامل.

من جهته، وصف الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية ستيفن بيجون محادثاته مع المسؤولين في بيونج يانج بـ «المثمرة»، وأشار عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا في سول إلى وجود «كثير من العمل» الذي ينبغي القيام به مع جارتهم، يذكر أن كوريا الشمالية احتفلت أمس بمرور 71 عاما على تأسيسها.