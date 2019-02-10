التحالف يدمر مواقع تخزين الطائرات بدون طيار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أهدافا عسكرية وموقعا تستخدمه الميليشيات الحوثية، لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت أمس عملية عسكرية، لتدمير هدف عسكري مشروع، وأوضح أن الهدف العسكري المستهدف عبارة عن موقع تستخدمه الميليشيات الحوثية، لتخزين الطائرات بدون طيار، وتجهيز إطلاقها بصنعاء، وأن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكريتين اللتين أطلقتا في 19 و31 من يناير الماضي، وجرى تنفيذ عملية الاستهداف من قيادة القوات المشتركة للتحالف، مما أدى إلى تدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيات الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار.

في غضون ذلك، أشار المالكي إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأضاف قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وتجنيبهم أي أضرار جانبية.