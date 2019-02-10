كوربين: إجراء انتخابات عامة لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة

أعلن زعيم ​حزب العمال​ المعارض في ​بريطانيا​ ​جيرمي كوربين​، أن حزبه قد يستمر في دعم إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد، من ​الاتحاد الأوروبي​، كما حث رئيسة الوزراء ​تريزا ماي​ على الموافقة على شروط لقبول اتفاق بشأن "​بريكست​" كان قد كتبها فى رسالة وبعث بها إليها.

وفى خطاب أدلى به في مدينة كوفنتري، أكد كوربين أن "خيار إجراء تصويت عام لا يزال مطروحا على الطاولة، بما يتماشى مع السياسة التي تم الاتفاق عليها بعد سلسلة طويلة من المباحثات بمؤتمر حزب العمال في 2018"، متهما ماي بمحاولة إضاعة الوقت قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار المقبل.

وقال كوربين: "إن خطة حزب العمال كفيلة بتأمين دعم البرلمان ولمّ شمل البلاد لكن تريزا ماي حتى الآن اختارت مسار الانقسام. وإذا لم تكن ماي قادرة على تبّنى اتفاق معقول خشية أن ذلك قد يُحدث انقساما في صف المحافظين، عندئذ الجواب بسيط: يجب أن تُجرى ​انتخابات​ عامة، وإلا فإننا سنُبقى على كافة الخيارات مطروحة على الطاولة".