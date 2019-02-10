أعلن متحدث باسم ​وزارة الدفاع​ في ​أرمينيا​، أن بلاده أرسلت إلى ​سوريا​ فريقا من الخبراء فى مجال إزالة المفرقعات وتقديم المساعدات الطبية. ونقلت شبكة "​فوكس نيوز​" الأميركية عن المتحدث قوله إن "بعض هؤلاء الخبراء سوف يتولون مهمة إزالة ​الألغام​ من ​مدينة حلب​ الواقعة شمال سوريا وإن الفريق الأرمينى، المكون من 83 شخصا، يضم أيضا خبراء فى مجال الخدمات الطبية والأمنية"، مشيرا الى أن "​روسيا​ تولت نقل الخبراء الأرمن الى سوريا وتقديم الخدمات اللوجستية، الامداد والتموين اليهم".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأرمنية: أرسلنا إلى سوريا 83 خبيرا فى مجال إزالة الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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