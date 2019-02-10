مزارعون يونانيون قطعوا الطرقات بنحو 600 جرار زراعي احتجاجا على أسعار الوقود

قطع مزارعون يونانيون، العديد من الطرقات خصوصًا في شمال البلاد مستخدمين نحو 600 جرار زراعي، احتجاجًا على أسعار الوقود، ومتوعّدين بـ"زيادة الضغط على الحكومة".
وأعلن المتحدث باسم المحتجين عضو اللجنة اليونانية للحصار كوستاس تزيلاس، "أنّنا نطالب بلقاء نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس".
وقُطع الطريق بين أثينا وتيسالونيكي، أحد أهم محاور اليونان، لنحو ساعتين.
من جانبه، لفت وزير الزراعة ستافروس أراخوفيس، إلى أنّ "الحوار مفتوح دائمًا، وليس هناك أي باب مغلق"، موضحًا "أنّه التقى ممثّلي النقابات في 14 كانون الأول لمناقشة مخاوفهم".
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