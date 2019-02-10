الصين تمنع طائرة نيوزيلندية من الهبوط على أراضيها

أجبرت طائرة تابعة لشركة "آير نيوزيلندا" على العودة إلى أوكلاند بعد أن قطعت نصف الطريق تقريباً إلى شنغهاي، اليوم الأحد، وذلك بعد اكتشاف أن الطائرة غير مسموح لها بالهبوط في الصين.

وقالت الشركة في تصريح لها: "عادت الرحلة رقم (إن زد 289) إلى أوكلاند بعد مرور أربع ساعات ونصف إلى خمس ساعات من إقلاعها" مشيرة إلى أن الطائرة لم يكن لديها تصريح من السلطات الصينية بالهبوط".

ولم يتسن على الفور التأكد من نوع الطائرة أو عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

وكانت الطائرة قد أقلعت كما هو مقرر منتصف ليل الأحد تقريبا بالتوقيت المحلي (1100 من صباح السبت بتوقيت جرينتش).

وقال الراكب والأكاديمي الأميركي إيريك هوندمان لصحيفة "نيوزيلند هيرالد" إن الطيار أبلغ الركاب في وقت لاحق إن "السلطات الصينية لم تعط هذه الطائرة الإذن بالهبوط، لذلك ستعين علينا الالتفاف والعودة ".