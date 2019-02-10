حاكم ولاية فيرجينيا الأميركية: سأنهي فترة ولايتي و"أعالج الألم"

قال رالف نورثام، حاكم ولاية فيرجينيا الأميركية، الذي تورط في فضيحة بشأن صورة عنصرية، في مقابلة يوم السبت، إنه سينهي فترة ولايته ويركز على المساواة العرقية.

وتسببت الفضيحة المحيطة بنورثام في المزيد من التدقيق في تاريخ الانقسام العنصري في فرجينيا وعبر الولايات المتحدة.

وقال نورثام في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "أريد أن أعالج هذا الألم، وأريد أن أتأكد من أن كل مواطني فيرجينيا لديهم فرصة متكافئة، وأعتقد أنني الشخص الذي يمكن أن يفعل ذلك لفيرجينيا".

ويواجه نورثام دعوات للاستقالة بسبب صورة عنصرية على صفحته في كتاب العام بكلية طب إيسترن فيرجينيا عام 1984 .

ويظهر في الصورة شخصان يرتدي أحدهما ملابس جماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية المتطرفة بينما صبغ الآخر وجهه باللون الأسود، وأنكر نورثام وجوده في الصورة.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنكر نورثام وجوده في الصورة لكنه اعترف بارتكاب أخطاء في الماضي، بما في ذلك صبغ وجهه باللون الأسود عندما شارك في مسابقة رقص حاكى فيها رقصة "مون ووك" للمغني الراحل مايكل جاكسون.