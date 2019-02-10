صحيفة ألمانية: روسيا تملك صواريخ كروز أكثر مما كان يعتقد

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي لم تكشف عنه، أن روسيا لديها صواريخ كروز طراز (إس إس سي8-) متوسطة المدى أكثر مما كان يعتقد من قبل.

ويقول حلف شمال الأطلسي "ناتو" إن منظومة الصواريخ تنتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة بين الولايات المتحدة وروسيا في عام1987، وأعلن الطرفان الاسبوع الماضي انسحابهما من المعاهدة.

ودأبت الولايات المتحدة على اتهام روسيا بانتهاك الاتفاقية.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أنه بالإضافة إلى كتيبة تدريب في موقع تطوير اختبار الصواريخ في كابوستين يار، جنوبي روسيا، وأخرى في كاميشلوف، شرقي يكاترينبورج، فإن روسيا تمتلك موقعان آخران تتمركز فيهما كتائب وصواريخ: واحدة في موزدوك في أوسيتيا الشمالية، والأخرى في شويا بالقرب من موسكو.

وقالت الصحيفة إن كل واحدة من الأربع كتائب لديها أربع قاذفات على عجلات كل واحدة منها تحمل أربعة صواريخ. وهذا يعني أن روسيا لديها ما لا يقل عن 64 صاروخاً من طراز (إس إس سي8-)، يمكن أن تكون مسلحة إما برؤوس حربية تقليدية أو نووية.

ويبلغ مدى الصاروخ 2350 كيلومتراً. وذكرت الصحيفة أن الصاروخ المحمل برأس حربي تقليدي وزنه 500 كيلوجرام، يبلغ مداه حوالي 2000 كيلومتر.