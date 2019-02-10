شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للأمم المتحدة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

وذكر البيان أن من بين 23 شخصًا من ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة إصابات حرجة.