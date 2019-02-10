المبعوث الأممى إلى ليبيا يؤكد على دور تونس فى معالجة الأزمة الليبية

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على دور تونس فى معالجة الأزمة الليبية، ومساعيها فى ايجاد حل يرضى كل الفرقاء الليبيين.
وقال - فى تصريح لوكالة (تونس- أفريقيا) للأنباء السبت، على هامش مشاركته فى الدورة 32 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا - إن اهتمام تونسى بالوضع الامنى والسياسى فى ليبيا هو اهتمام مشروع، مشيدا بعلاقات التعاون والتشاور القائمة بين البعثة الأممية والرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.
جدير بالذكر أن أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى تنطلق غدا بمشاركة الدول الاعضاء ال55 ومن بينها تونس ممثلة فى الرئيس التونسى الذى وصل اليوم الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
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