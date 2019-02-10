أبوالغيط يزور بيروت الأحد لدعم لبنان والحكومة الجديدة

يزور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غدا الأحد، العاصمة اللبنانية بيروت، للتأكيد على دعم لبنان والترحيب بالحكومة الجديدة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم السبت، إن أبوالغيط سيصل إلى لبنان قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي أبوالغيط بالقيادات اللبنانية خلال زيارته التي تعد الأولى لمسؤول عربي رفيع المستوى منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأشار إلى أن أبوالغيط سيحرص على تقديم التهنئة خلال الزيارة على نجاح لبنان في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استمرت شهوراً، وتأكيد دعم الجامعة العربية لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته.

وحسب البيات، يعد تشكيل الحكومة خطوة كبيرة في هذا الاتجاه في ضوء التحديات الإقليمية والاقتصادية الحالية، ومن شأنها أن تدعم وحدة أبناء الشعب اللبناني كافة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في 31 يناير/كانون الثاني، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، بعد 9 أشهر من التكليف جراء الخلافات حول التشكيلة الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي.