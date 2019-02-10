الكونجرس الأمريكي يعمل للتوصل إلي بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

يعمل مشرعون أمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وسط مؤشرات على أن البيت الأبيض يستعد لقبول حل وسط يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءا من المبلغ الذي يطالب به.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، عن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشاركين في المباحثات، توقعهم أن تتمخض عن مبلغ أقل بكثير من الـ5.7 مليار دولار التي حددها ترامب لبدء عملية بناء الجدار.
وأكدوا أن المبلغ الذي قد يتم التوصل إلى اتفاق عليه قد لا يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهو ذات المبلغ الذي نص عليه مشروع قرار في مجلس الشيوخ العام الماضي.
وأشارت القناة إلى أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق بشأن تمويل بناء الجدار، وهو ما يحظى باهتمام بالغ من ترامب وقاعدته الجماهيرية، فستتجنب الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا جديدا يلوح في الأفق خلال نهاية الأسبوع القادم.
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