ضاحي خلفان يعلن موقفه من سفارات إسرائيل الإفتراضية في الخليج

أعلن قائد شرطة إمارة دبي السابق الفريق "ضاحي خلفان" موقفه من السفارات الإسرائيلية في الخليج .. مؤكداً أن مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج غير مرحب بها.

وقال خلفان في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية".

وفي تغريدة أخرة قال خلفان :"تتوسل إسرائيل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم.. وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين.. كيف سيكون الرد.. حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت تل أبيب عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية، الأمر الذي أثار حفيظة البعض.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا خلال الأشهر الماضية عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وجيرانها العرب، وزار العام الماضي سلطنة عمان رسميا، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.

لكن القناة الإسرائيلية العاشرة كشفت أمس الجمعة عن "وثيقة سرية مسربة" تؤكد على أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، حسم موضوع العلاقات مع إسرائيل مشددا على رفض المملكة التطبيع معها.