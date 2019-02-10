السودان .. السلطات تتعهد بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين اليوم

تعهد السلطات السودانية، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن سيتم خلال الساعات القليله المقبلة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير.
جاء ذلك على لسان وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، مأمون إبراهيم .
وكان الرئيس السوداني قد تعهد، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وقادة أجهزة الإعلام المحلية مساء الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين وحل كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وتتواصل التظاهرات في العاصمة السودانية، الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين" وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية .
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