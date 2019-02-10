بالفيديو.. "خفاجي" يكشف جهود مصر لتوفير المياه في أفريقيا

قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التعاون مع دول أفريقيا ودول حوض النيل بصفة خاصة، يعود لعام 1960 مع اتفاقية مصر والسودان التي تنظم الانتفاع بمياه نهر النيل بين الدولتين عند السد العالي، مضيفا أنه في عام 1999 كان هناك تعاون أخر بين مصر وأوغندا في عملية إزالة الحشائش المائية وورد النيل من البحيرات العظمى في هضبة البحيرات الاستوائية.

وأكد "خفاجي"، خلال مداخلة هاتفية، في فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم حفر أكثر من 180 بئر جوفي بدعم مصري للأشقاء في دولة كينيا، وأيضا 60 بئرا جوفيا في تنزانيا، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في توفير المياه في جنوب السودان، حيث أن هناك 6 آبار جوفية تم حفرها هناك.

وتابع، أن مصر لديها خبرات كثيرة يمكن تداولها بين دول القارة لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والتي بالتبعية تنمي الاقتصاد والبيئة والحياة المعيشية في دول أفريقيا.