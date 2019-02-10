541 قتيلا ومصابا بسبب خروقات الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل وجرح 541 مدنيا في 1062 خرقا حوثيا لهدنة الحديدة منذ سريانها في 18 ديسمبر الماضي وحتى 6 فبراير الحالي، وأكدت تقارير الرصد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن الميليشيات الانقلابية ارتكبت 1062 خرقا في محافظة الحديدة، أدت إلى استشهاد 72 مدنيا وإصابة 469 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة.

وأكد مصدر عسكري في الحكومة أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني. وذكر المصدر»أن الميليشيات الحوثية مستمرة في تصعيدها، حيث إنها في وقت سابق استهدفت البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار».

وأضاف «قصفت الميليشيات الحوثية المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها في تحد واضح واستهتار بالمجتمع الدولي، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الميليشيات تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة».

ميدانيا، انتفضت قبائل مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوبا ضد الحوثي، عقب هجوم شنته الميليشيات على قرية «المكله» التابعة لمديرية الحشاء، وأن مواجهات عنيفة تدور بين مسلحين قلبيين، والميليشيات في القرية؛ عقب دخول أطقم تابعة للحوثي إلى القرية، ومحاولة تفجير منازل مواطنين واختطاف آخرين، وأكد مصدر ميداني أن رجال القبائل في مديرية الحشاء، احتشدوا إلى القرية، في وجه الحوثي وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وشنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حملة اختطافات واعتقالات ومداهمات لعشرات منازل المواطنين من أبناء قبيلة آل مشدل بمنطقة الضحاكي والعيوف ومشعبة، وتم اختطاف حتى الآن أكثر من 106 مواطنين وإطلاق الرصاص الحي وإرهاب الأطفال والنساء، ومحاصرة الكثير من المنازل وتهديد بعض المنازل بتفجيرها، وبدأت الانتهاكات عقب كمين استهدف قائد الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء المدعو «أبومنذر الصعداوي» بعبوة ناسفة الخميس الماضي، مات خلالها 3 من مرافقيه، وأصيب 3 آخرون.

وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن، وأن ميليشيات الحوثي الانقلابية ما زالت تعطل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما.

مشاهدات يمنية: