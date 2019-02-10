سلطات إثيوبيا أعادت رسميا دمج 1700 متمرد انفصالي

أعادت إثيوبيا رسميًّا دمج نحو 1700 من مقاتلي "الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين" الانفصالية، الّتي شنّت تمرّدًا استمرّ ثلاثة عقود في شرق البلاد.
ويتعيّن على المتمردين السابقين، الّذين أُقيم لهم حفل في مدينة جكجكا في الإقليم الصومالي في شرق البلاد، الاختيار بين العودة إلى الحياة المدنية أو الانضمام إلى قوات الأمن الإقليمية أو الفدرالية.
مع الإشارة إلى أنّ المقاتلين، الّذين اتّخذوا من إريتريا مركزًا لهم، كانوا قد إلى إثيوبيا في تشرين الثاني الماضي، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق سلام بين الجبهة والحكومة الإثيوبية.
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