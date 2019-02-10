مصادر للحياة: الحريري سيلتقي وزير المال الفرنسي على هامش أعمال قمة الحكومات بدبي

لفتت مصادر فرنسية لصحيفة"الحياة"، إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري سيلتقي على هامش "القمة العالمية للحكومات" في دبي، وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، للبحث معه في التمهيدات لتفعيل قرارات "مؤتمر سيدر".
وكان قد أعلن المكتب الإعلامي للحريري أمس، أنّ "الأخير وصل إلى القاعة الأميرية في مطار دبي، للمشاركة في أعمال "القمة العالمية للحكومات" الّتي تنطلق أعمال الدورة السابعة منها الأحد، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية".
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