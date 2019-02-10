مصادر للحياة: الحريري سيلتقي وزير المال الفرنسي على هامش أعمال قمة الحكومات بدبي

لفتت مصادر فرنسية لصحيفة"الحياة"، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ سيلتقي على هامش "القمة العالمية للحكومات" في دبي، وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، للبحث معه في التمهيدات لتفعيل قرارات "​مؤتمر سيدر​".

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي للحريري​ أمس، أنّ "الأخير وصل إلى القاعة الأميرية في ​مطار دبي​، للمشاركة في أعمال "القمة العالمية للحكومات" الّتي تنطلق أعمال ​الدورة​ السابعة منها الأحد، برعاية نائب رئيس دولة ​الإمارات​ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية".