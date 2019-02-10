أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "سيكون هناك رفضا للهبة الإيرانية، بالنظر إلى أن إيران تقع تحت عقوبات دولية، وستكون لأي خطوة مشابهة تداعيات على لبنان لا يمكن له أن يتحملها"، مشيرة الى أن "القبول بمبادرة شبيهة قد تنعكس عزلة على لبنان، لكون المجتمع الدولي سيعتبر بيروت ملحقة بالمحور الإيراني".
ولفتت مصادر دبلوماسية للصحيفة الى أن الملحقين العسكريين التابعين لسفارات غربية في بيروت، استطلعوا الموقف اللبناني تجاه عرض متوقع من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتسليح الجيش بمنظومات دفاع جوي إيرانية خلال زيارته لبيروت اليوم، مؤكدة أن "لبنان تريث في إبداء أي جواب بانتظار ما سيطرحه ظريف".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للشرق الأوسط: سنفرض الهبة الإيرانية لأنها تقع تحت عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.