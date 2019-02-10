مصادر وزارية للشرق الأوسط: سنفرض الهبة الإيرانية لأنها تقع تحت عقوبات

أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "سيكون هناك رفضا للهبة ال​إيران​ية، بالنظر إلى أن إيران تقع تحت عقوبات دولية، وستكون لأي خطوة مشابهة تداعيات على ​لبنان​ لا يمكن له أن يتحملها"، مشيرة الى أن "القبول بمبادرة شبيهة قد تنعكس عزلة على لبنان، لكون ​المجتمع الدولي​ سيعتبر ​بيروت​ ملحقة بالمحور الإيراني".

ولفتت مصادر دبلوماسية للصحيفة الى أن الملحقين العسكريين التابعين لسفارات غربية في بيروت، استطلعوا الموقف اللبناني تجاه عرض متوقع من وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ لتسليح ​الجيش​ بمنظومات دفاع جوي إيرانية خلال زيارته لبيروت اليوم، مؤكدة أن "لبنان تريث في إبداء أي جواب بانتظار ما سيطرحه ظريف".