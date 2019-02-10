مصادر للشرق الأوسط:بري كان له دور رئيسي في التهدئة بين جنبلاط والحريري

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر على صلة وثيقة ب​الاتصالات​ التي جرت، أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ كان له دور رئيسي في التهدئة بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، ولكن برز تحرك السفير المصري في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​ الذي عشية اندلاع الخلافات بين جنبلاط والحريري كان مشاركاً معهما على مأدبة عشاء وذلك على خلفية الدور المصري في ​تشكيل الحكومة​ الحالية عبر تقريب وجهات النظر بين الرجلين.

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