انت الان تتابع «خبراء أرصاد»: الـ5 سنوات المقبلة أكثر حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال خبراء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن العقد من عام 2014 إلى عام 2023 سيكون الأدفأ منذ 150 عاما، إذ كشفت إحصائيات جديدة أعدتها أكثر من جهة دولية، أن العام الماضي كان من أكثر السنوات دفئا على الإطلاق، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون، أن السنوات الـ5 المقبلة ستكون أكثر حرارة من 2018، وستكون درجات الحرارة أعلى بمقدار 1 درجة في المتوسط كل خمس سنوات بالمقارنة مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك وفقًا لما ذكرته «سوبتنيك».

في الوقت نفسه، قد يتجاوز الارتفاع العالمي في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة في المتوسط، وهي علامة حرجة، وفقا لـ«بي بي سي». وقال البروفيسور آدم سكيف: «من المتوقع أن يظل متوسط درجات الحرارة العالمية بدءا من الآن وحتى عام 2023 مرتفعا، مما يجعل العقد الذي بدأ منذ عام 2014 العقد الأكثر