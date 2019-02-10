شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يشيعون قتيل غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (غزة)

شيع فلسطينيون أمس (السبت) جثمان الفتى الفلسطيني حسن شلبي (14) عاما الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. فيما زعم جيش الاحتلال أنه فتح النار ردا على إلقاء متفجرات وحجارة عبر السياج الحدودي. وذكر مسؤولو الصحة في غزة أن شابا عمره 18 عاما قتل أيضا في احتجاجات أمس الأول.

وينظم الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية منذ مارس الماضي على حدود غزة، الجيب الساحلي الخاضع لسيطرة حركة حماس. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما يربو على 220 فلسطينيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات. ولقي جندي إسرائيلي حتفه. وتزعم إسرائيل أنها لا تملك خيارا سوى استخدام القوة المميتة ضد الاحتجاجات للدفاع عن حدودها من النشطاء الذين يحاولون تدمير السياج الحدودي والتسلل.