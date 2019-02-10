شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تخطف 106 مدنيين في البيضاء.. وتصعّد الانتهاكات في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف الجيش اليمني أمس (السبت) أن مليشيا الحوثي ارتكبت 1062 خرقا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في الحديدة في شهر أغسطس الماضي، وأكد أن تلك الخروقات التي تم رصدها حتى 6 فبراير الجاري، أدت إلى مقتل 72 مدنياً وإصابة نحو 469 آخرين، جراح بعضهم خطرة. وقال مصدر عسكري يمني إن الخروق الحوثية مستمرة وتستخدم مختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني، مضيفاً أن المليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها، واستهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن إعادة الانتشار، إضافة إلى قصف مخازن الغذاء في المدينة. ودعا المصدر المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على مليشيا الحوثي للتوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام باتفاق الحديدة.

من جهة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي أمس 100 مدني بمحافظة البيضاء. وأوضح مصدر قبلي لـ "الخليج 365"، أن الحوثيين داهموا عشرات المنازل وشنوا حملة اعتقالات واسعة لأبناء قبيلة آل مشدل بمنطقة الضحاكي والعيوف ومشعبة واختطفوا 106 مواطنين، كما أطلقوا الرصاص الحي على الأطفال والنساء وفرضوا حصاراً على المنازل، ولا يزالون يهددون بتفجيرها. وأفاد المصدر بأن الهجوم على منازل المدنيين جاء بعد يومين من تعرض مسلحي المليشيا لعمليتين بعبوات ناسفة؛ الأولى بمنطقة الضحاكي واستهدفت طقماً يقل 6 مسلحين وقيادياً وأدت إلى مقتل 3 وإصابة القيادي الحوثي أبومنذر الصعداوي مع 3 من مرافقيه وإعطاب آلية عسكرية، فيما الثانية بمنطقة مشعبة بآل مشدل بمديرية البيضاء وأدت إلى إحراق آلية أخرى ومقتل 4 مسلحين وإصابة 2 آخرين. وشهدت المنطقة ذاتها مقتل القياديين العقيد محمد صالح الوجيه، والمقدم محسن يحيى الويناني و4 من مرافقيهم مطلع الشهر الجاري.