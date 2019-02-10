«التحالف»: تدمير موقع تخزين «درون» الحوثي

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) دمر تحالف دعم الشرعية بقيادة

دمر تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ، مواقع عسكرية عدة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت أمس (السبت) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات دون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية في صنعاء. وأوضح أن عملية الاستهداف تمثل امتدادا للعمليتين العسكريتين في 19 و31 يناير 2019 اللتين استهدفتا تدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات دون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية وأماكن وجود الخبراء الأجانب. وأكد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءت الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات من دون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وجدد المتحدث باسم التحالف التأكيد على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية.

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