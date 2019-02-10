شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 50 يوما على اعتقالها.. الإفراج عن ناشطة يمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) نجحت جهود التحالف العربي والحكومة الشرعية (الجمعة)، في الإفراج عن الناشطة اليمنية ذكرى سعيد عبدالله المختطفة في سجون مليشيا الحوثي منذ أكثر من 50 يوماً على خلفية عملها في منظمات إنسانية لإغاثة أبناء الحديدة. وأعلن قائد قوات النخبة التهامية عضو فريق العسكري الحكومي العميد أحمد الكوكباني على صفحته في «فيسبوك»، أن الفريق العسكري اليمني لمحادثات الحديدة تمكن من إخراج المعتقلة من سجون الحوثيين، مقدما الشكر لدعم قيادة التحالف العربي ومساعدة فريق المراقبين الدوليين بقيادة مايكل لوليسغارد، موضحاً أن المليشيات كانت تتهم ذكرى بالتخابر مع التحالف العربي والشرعية. وقال: خلال لقائنا على متن السفينة طالبنا الحوثيين بتسليم الفتاة المختطفة وأن ذلك ليس من أخلاق اليمنيين، وبعد أن عرضنا إطلاق سراح أسير مقابل المعتقلة تمت الموافقة، وبعد أن تسلمناها واجهنا إجراءات معقدة منها رفض قائد السفينة السماح لها بالصعود إلا بموافقة منظمة الغذاء العالمي المالكة للسفينة، فأبلغنا رئيس لجنة المراقبين الدوليين الذي وجه بالسماح لها بالصعود لكن قائد السفينة ظل رافضا وهو ما دفعنا للتهديد بالنزول إلى رصيف الميناء وعدم تركها للمجهول وبعد تواصل التحالف العربي وبذله جهوداً جبارة تمكنا من الحصول على موافقة لصعودها للسفينة وهي معنا الآن في الطريق إلى عدن.

نجحت جهود التحالف العربي والحكومة الشرعية (الجمعة)، في الإفراج عن الناشطة اليمنية ذكرى سعيد عبدالله المختطفة في سجون مليشيا الحوثي منذ أكثر من 50 يوماً على خلفية عملها في منظمات إنسانية لإغاثة أبناء الحديدة. وأعلن قائد قوات النخبة التهامية عضو فريق العسكري الحكومي العميد أحمد الكوكباني على صفحته في «فيسبوك»، أن الفريق العسكري اليمني لمحادثات الحديدة تمكن من إخراج المعتقلة من سجون الحوثيين، مقدما الشكر لدعم قيادة التحالف العربي ومساعدة فريق المراقبين الدوليين بقيادة مايكل لوليسغارد، موضحاً أن المليشيات كانت تتهم ذكرى بالتخابر مع التحالف العربي والشرعية. وقال: خلال لقائنا على متن السفينة طالبنا الحوثيين بتسليم الفتاة المختطفة وأن ذلك ليس من أخلاق اليمنيين، وبعد أن عرضنا إطلاق سراح أسير مقابل المعتقلة تمت الموافقة، وبعد أن تسلمناها واجهنا إجراءات معقدة منها رفض قائد السفينة السماح لها بالصعود إلا بموافقة منظمة الغذاء العالمي المالكة للسفينة، فأبلغنا رئيس لجنة المراقبين الدوليين الذي وجه بالسماح لها بالصعود لكن قائد السفينة ظل رافضا وهو ما دفعنا للتهديد بالنزول إلى رصيف الميناء وعدم تركها للمجهول وبعد تواصل التحالف العربي وبذله جهوداً جبارة تمكنا من الحصول على موافقة لصعودها للسفينة وهي معنا الآن في الطريق إلى عدن.

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