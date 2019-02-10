محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من استمرار احتجاجات السترات الصفراء، للسبت الثالث عشر على التوالي، وتفاقم أزمة فنزويلا، بعدما منع الرئيس نيكولاس مادورو، دخول المساعدات الإغاثية لليوم الثاني على التوالي.

كانت هذه تفاصيل خبر العالم في صور: السترات الصفراء تتظاهر للسبت الثالث عشر على التوالي.. وأزمة فنزويلا تتفاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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