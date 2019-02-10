مقاتلات أمريكية تشن غارة على أهداف لحركة الشباب بالصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو- أ ش أ:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مقاتلاتها شنت غارة محددة على أهداف لحركة الشباب في جنوب الصومال دعما لجهود الأخيرة في محاربة هذه الحركة المتشددة.

وذكر بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا، أوردته قناة الحرة الأمريكية الليلة، أن الضربة نفذت أمس الجمعة قرب "كوبن غبر" البعيدة عن مدينة كيسمايو الساحلية، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.

وأوضح البيان أن الغارة نفذت "لتقليص قدرات الشباب والتهديد الذي تشكله الحركة على الشركاء الصوماليين ولمنعها من التخطيط لهجمات إرهابية في المنطقة".

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا قد أصدرت بيانا في وقت سابق أعلنت فيه أن الجيش الأمريكي شن غارتين على مناطق متفرقة بجنوب الصومال ، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا يومي الأربعاء الخميس الماضيين.

وشن الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 12 غارة خلال العام الجاري في الصومال ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.