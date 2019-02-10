أبرز التصريحات في 24 ساعة:

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو السبت، روسيا بالرغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية في بلاده التي تقام نهاية مارس المقبل، وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الانتخابات لا تمثل أولوية الآن في البلاد واستبعد إجراء أية انتخابات في الوقت الحالي، فيما قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، إن القيادة الفلسطينية ستواصل حشد الدعم الدولي لحل قضية اللاجئين وإنهاء معاناتهم.

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