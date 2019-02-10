شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ٥ جراء حريق في مدينة روسية والان نبدء بالتفاصيل

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في شقة سكنية في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا. وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في بيانها، أمس، بأن الحريق وقع في منزل خاص بمنطقة كراسننويزيورسك التابعة لمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص بمن فيهم أربعة أطفال، ولا زال التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق.



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