المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يهنئ مصر ويصدر قراراته وتوصياته

أ ش أ

صرحت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي اليوم السبت، بأن المجلس التنفيذي للاتحاد الذي اختتم أعماله في ساعة مبكرة اليوم قام بتوجيه تهنئة لمصر علي استضافتها الناجحة للمعرض التجاري الإفريقي المشترك الأول الذي عقد في ديسمبر الماضي.

وقالت إن المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة أصدر في ختام اجتماعاته بأديس أبابا مجموعة من القرارات والتوصيات في إطار تحضير اجتماعات القمة الإفريقية التي تبدأ غدا بأديس أبابا.

وفيما يتعلق بالمكتب القانوني للاتحاد الإفريقي، أوضحت السفيرة نجم أن المجلس التنفيذي...