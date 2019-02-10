نائب أميركي يحذر زعيم المعارضة الفنزويلية من تضخيم دوره

حذر النائب الديمقراطي في ​الكونغرس الأميركي​، رو خانا، زعيم المعارضة الفنزويلية، ​خوان غوايدو​، من "الطموح إلى دور صاحب قرار في شأن أي تدخل عسكري أميركي في بلاده، متوجهاُ إليه بالقول" أيها السيد غوايدو، بإمكانك أن تعلن نفسك زعيما ل​فنزويلا​، لكن لا تملك أن توافق على تدخلات عسكرية أميركية وإن الكونغرس الأميركي وحده بإمكانه فعل ذلك ولن نفعل ذلك".

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