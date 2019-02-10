أكد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان أن "مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج غير مرحب بها"، مشيراً إلى أنه "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضيا وافتراضية غير مرضية".
ولفت إلى انه "تتوسل إسرائيل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم.. وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين، كيف سيكون الرد، حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".
وهاجم إسرائيل، مشيراً إلى "وجود تناقض فظيع في تصريحاتها حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان: لا أهلاً ولا مرحباً بالسفارات الإسرائيلية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.