ضاحي خلفان: لا أهلاً ولا مرحباً بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

أكد نائب رئيس شرطة دبي ​ضاحي خلفان​ أن "مسألة فتح سفارات ​إسرائيل​ية افتراضية في دول ​الخليج​ غير مرحب بها"، مشيراً إلى أنه "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضيا وافتراضية غير مرضية".

ولفت إلى انه "تتوسل إسرائيل قادة ​الخليج العربي​ لفتح سفاراتها في بلدانهم.. وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال ​فلسطين​، كيف سيكون الرد، حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".

وهاجم إسرائيل، مشيراً إلى "وجود تناقض فظيع في تصريحاتها حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب".