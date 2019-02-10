سركيس: هدفنا هو بناء الدولة القوية من خلال العمل الشفاف بالوزارات والادارات

لفتت الأمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" شانتال سركيس خلال لقاء أقامته مصلحة القطاع العام في الحزب حول استراتيجية "القوات" في القطاع العام إلى "أهمية دخول المسيحيين إلى الوظائف العامة، مشددةً على "وجوب عدم الانخراط في ملفات الفساد لتبقى "القوات اللبنانية" المثل الصالح في الدولة اللبنانية".
وشددت على أن "هدف الحزب هو بناء الدولة القوية من خلال العمل الشفاف في الوزارات وفي مختلف الادارات".
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