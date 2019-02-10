سركيس: هدفنا هو بناء الدولة القوية من خلال العمل الشفاف بالوزارات والادارات

لفتت الأمينة العامة لحزب "​القوات اللبنانية​" ​شانتال سركيس​ خلال لقاء أقامته مصلحة ​القطاع العام​ في الحزب حول استراتيجية "القوات" في القطاع العام إلى "أهمية دخول المسيحيين إلى الوظائف العامة، مشددةً على "وجوب عدم الانخراط في ملفات ​الفساد​ لتبقى "القوات اللبنانية" المثل الصالح في ​الدولة اللبنانية​".

وشددت على أن "هدف الحزب هو بناء الدولة القوية من خلال العمل الشفاف في الوزارات وفي مختلف الادارات".