محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع السفير المصري لدى بغداد علاء موسى، العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وإضرام متظاهرو "السترات الصفراء" النيران في سيارة بالقرب من برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: السفير المصري ببغداد يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي سبل تطوير العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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