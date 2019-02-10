قوات سوريا الديمقراطية: هدفنا وضع حد لوجود إرهابيي داعش في دير الزور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- أ ش أ:
قال مصطفى بالي الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن هدف الهجوم الذي بدأته هذه القوات هو وضع حد للوجود العسكري لإرهابيي تنظيم داعش في محافظة دير الزور بشرق سوريا.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم عن بالي، إن الهجوم بدأ السبت بعد إجلاء أكثر من 20 ألف مدني من مناطق خاضعة لسيطرة داعش في المحافظة.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء عملية طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من جيبه الأخير شرق نهر الفرات.
ويتمركز التنظيم في منطقة الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات التي تعد آخر جزء من سوريا تقاتل فيه قوات تدعمها الولايات المتحدة.
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