وزير الصحة الأسبق: مواجهة الزيادة السكانية تحتاج مشاركة جميع المؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير - فريد قطب:

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن أسباب المشكلة السكانية هي الفقر والجهل والمرض، مشددًا على أنه يجب مواجهتها بكافة السبل.

وأضاف خلال كلمته في ندوة "صحة المرأة في القرن الـ21"، التي نظمتها الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، مساء السبت، أن الزيادة السكانية تحتاج إلى مشاركة جميع المؤسسات للعمل على استراتيجية تحد من تلك المشكلة.

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أنه لا يجب اختذال القضية السكانية في تحديد النسل فقط، لافتاً إلى أن مصر حققت جزءا مهما في مواجهة المشكلة السكانية.