ثورة المغربيات الهادئة.. مرشدات بدعم الحكومة يعلّمن النساء القرآن والسنة وحتى فتح «الموبايل»!

تجربة جديدة وتستحق الإشادة، تلك التي أطلقتها الحكومة المغربية، ومنحت فيها النساء الفرصة لقيادة المجتمع الإسلامي في البلاد، ولكن على طريقتهن الخاصة.

مجلة Elle الفرنسية، اعتبرت أن ما تفعله النساء في برنامج المرشدات الذي تشرف عليه الدولة المغربية «ثورة هادئة» في المساجد، لتعليم النساء، ووقاية البلاد من التطرف.

وأجرت مراسلة المجلة الفرنسية، ليزا آبيند، مقابلات مع عدد من المرشدات في العاصمة الرباط، وكذلك مع النساء القادمات إلى هذا البرنامج، اللاتي قلن كل ما يدور في أذهانهن عن هذه المبادرة الحكومية.

وبحسب المجلة الفرنسية، فقبل وقتٍ ليس بالطويل، أسرَّت امرأة بسرٍّ فظيع لزينب حيدرة، إذ همست لها بأنَّ زوجها مدمنٌ للكحول، وكان ينفق أموال الأسرة على الخمور، ويضربها حين يكون ثملاً، وخشيت أن يضرب في يومٍ ما الأطفال، أو يُقدم على فعل ما هو أسوأ.

استمعت زينب بهدوء، لكن حين أجابت احتدَّ صوتها بالإدانة.

فقالت زينب: «أخبرتُها أنَّها لا بد أن تحاول مساعدته، ثُمَّ أصررتُ على وجوب طلبها الطلاق إن لم يتغيَّر».

قد لا تبدو تلك كلماتٍ كبيرة، لكن في بعض مناطق العالم هذه النصيحة ليست إلا نصيحة ثورية.

عالمات دين بموافقة الحكومة

وبصفة زينب مرشدة، باتت الآن واحدةً من مئات النساء اللاتي درَّبتهن الحكومة المغربية ووظَّفتهن عالمات دينٍ، إنَّهن خبيراتٌ في الشريعة، والتقاليد الإسلامية، ومُزوَّداتٌ بالسلطة –ومعرفة عميقة بالقرآن- التي تسمح لهن بالترويج لحقوق النساء والدفاع عنها.

تعمل زينب بمسجد عين الشق، الواقع بأحد الأحياء المزدحمة الذي تقطنه الطبقة العاملة بمدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب.

مرشدات ضد التطرف

وُلِد برنامج المرشدات رداً على التطرف

ففي عام 2003، قام 14 انتحارياً –معظمهم بين سن 20 إلى 23 عاماً- من منطقة سيدي مومن، وهيبلدة صفيح على الأطراف الشمالية الغربية للدار البيضاء، بتفجير أنفسهم في عدة مواقع، بينها مطعمٌ إسباني ومقبرة يهودية، في هجومٍ كان يستهدف اليهود والأجانب، وأسفر في النهاية عن مقتل 33 مدنياً.

وفي بلدٍ لطالما افتخر بتفسيره المتساهل للإسلام، أقنع الهجوم رأس الحكومة المغربية، الملك محمد السادس، بإعداد برنامج لتدريب المرشدين الدينيين.

وسيتعلَّم هؤلاء المرشدون كيفية تعريف المعتقدات الدينية، التي تتصادم مع النسخة المغربية من الإسلام وتصحيحها، داخل وخارج البلاد. وكان يُعَتقَد أنَّ البرنامج سيصبح نوعاً من اللقاح ضد التطرف.

عن موقع أراب بوست