تركيا تدعو الصين لإحترام حقوق أتراك اليوغور

دعت الخارجية التركية الصين، اليوم السبت، إلى احترام حقوق الأتراك اليوغور، وإغلاق معسكرات اعتقالهم الجماعية.

جاء ذلك في إجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية “حامي أقصوي” على سؤال صحفي حول انتهاكات ضد اليوغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقال أقصوي: “ندعو السلطات الصينية إلى احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال”.

وأضاف أن “انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت اليوغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازديادًا، سيما في العامين الماضيين”.

وشدد المتحدث أن “الاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من مليون شخص من أتراك اليوغور ، وحبسهم في معسكرات اعتقال، وتعرضهم للتعذيب وغسل أدمغتهم بالتوجيه الفكري والسياسي؛ ليست سراً، وكذلك تعرض الأويغور خارج المعتقلات لضغوط كبيرة”.

وأضاف أن “الكثير من مواطنينا (الأتراك) وأبناء جلدتنا اليوغور حول العالم لا يستطيعون الحصول على معلومات عن أقربائهم في الإقليم (تركستان الشرقية)، والآلاف من الأطفال أبعدوا عن ذويهم وتيتّموا”.

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