وزير التعليم عن "التابلت": تكلفته 240 دولارًا.. ولا يفتح فيس بوك أو ألعاب

اليوم السابع - كتب - محسن البديوى



قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن تسليم أجهزة التابلت سيقتصر على المرحلة الأولى من الثانوية العامة هذا العام، والدفعات القادمة تباعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الإليكترونية على هذا الجهاز.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامجه، أنه سيتم تسليم 708 آلاف تابلت على الطلاب بالإضافة للمعلمين ومديرى المديريات، منقسمين على 2530 مدرسة، موزعين على 11 ألف فصل، كل فصل يحتوى على شاشة سمارت مخصصة لعرض المحتوى، كما أشار إلى أنه سيتم توزيع شريحة موبايل بسعر رمزى...