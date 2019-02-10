النائب الكويتي خلف العنيزي يؤكد صحة تبرعه المالي لأسرة جورج زريق

نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية تأكيد النائب الكويتي خلف العنيزي "صحة ما نسب إليه من تبرعه بمبلغ مالي لأسرة لبناني حرق نفسه لعدم قدرته على توفير نفقات تعليم أبنائه"، معربا عن أمله في "أن تساهم هذه المساعدة في توفير نفقات الدراسة لهم".
وأكد "أنني لا أرغب في الحديث عن الأمور الإنسانية التي جبلنا عليها في الكويت التي يحكمها قائد العمل الإنساني، وهي أمور تبقى بيني وبين ربي، إلا أنه وردا على استفسارات البعض من الإعلاميين وغيرهم فإنني أؤكد قيامي بالتبرع لهذه الأسرة المكلومة"، موضحاً أن "ما يقوم به داخل الكويت وخارجها إنما يأتي من منطلق إنساني ونسأل الله أن يقدرنا دائما على فعل الخير"، مشيرا إلى أنه "لا يرغب في تقديم تفاصيل أكثر عن هذه الأعمال".
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