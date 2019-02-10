الانباء: نتوقع ردا من الحريري بذكرى 14 شباط على عروض المساعدة العسكرية الإيرانية

علمت صحيفة "الانباء" الكويتية بأن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيتحدث في خطابه المرتقب في الذكرى ألـ14 لاغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ عما عمل وما سيعمل، وسيؤكد، بصراحة مطلوبة، على ثوابت موقف الحكومة من العلاقة مع ​سوريا​، ومن الخيار العربي الذي لا مندوحة عنه، كما في موضوع ​المحكمة الدولية​ التي يفترض ان تصدر قرارها بحق المتورطين باغتيال والده ورفاقه".

ولفتت إلى أنه "تنتظر بعض القوى المحلية والاقليمية من الحريري، التطرق الى موقف حكومته من العروض الايرانية بالسلاح للجيش اللبناني وبالكهرباء والدواء للبنانيين وفق الطروحات الاخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، والتي قوبل عرض الصواريخ للدفاع الجوي اللبناني بتحفظات شتى اقلها النتائج غير المشجعة لهذه الصواريخ في سوريا، حيث الغارات الجوية الاسرائيلية للمواقع الإيرانية لم تنقطع".