5 قتلى بينهم 4 أطفال جراء حريق منزلي جنوب وسط روسيا

أفادت معلومات صحفيةعن "مقتل 5 أشخاص بينهم 4 أطفال نتيجة ​اندلاع حريق​ في بيت خاص في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوب وسط ​روسيا​"، موضحةً أن " التحقيق جار لتحديد أسباب الحريق">

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