مسؤول تركي: تقديم حقوق الإنسان وكرامته أغلى ما تمتلكه تركيا

لفت مستشار رئيس ​حزب العدالة والتنمية​ باسين أقطاي، إلى أن "​حكومة​ ​تركيا​ جعلت من حقوق الإنسان وكرامته القيم الأهم للبلاد"، واصفًا تحقيق ذلك خلال السنوات الأخيرة بـ"الثورة الحقيقية".

وأوضح أقطاي أن "الشعب التركي تمسك بحكومته الديمقراطية إثر محاولة الانقلاب عليها، منتصف عام 2016" ووصف ذلك الانقلاب بـ"​الإرهاب​ الحقيقي"، مؤكدًا أن "إخماده شكل نجاحًا حقيقيًا للدولة".

وأشار إلى أن "الدولة التركية حرصت على ضمان الحريات للجميع وفي مقدتهم ​الأكراد​؛ ولا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل بيننا"، مشدداً على ان "تركيا تعتمد على رأسمالها البشري في تحقيق إنجازاتها، وتمكنت من التقدم والتطور جراء اهتمام حزب العدالة والتنمية بالكفاءة والعلم والتقنية".

وأضاف: "أن الحزب الحاكم في البلاد منذ عام 2003 رفع عدد ​الجامعات​ من 76 إلى 210، فضلًا عن زيادة التخصصات الأكاديمية ومن خلال الاهتمام بالعنصر البشري، تمكنت البلاد من تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، إذ ازدادت صادراتها من 30 مليار ​دولار​ إلى 170 مليارًا".

وتابع: "أن انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي يهدف لتعزيز فعاليتها في المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها" ورأى أن "المسلمين اليوم يفتقدون إلى قوة كبيرة تمثلهم على الساحة الدولية"، مشيراً إلى أن "ذلك يظهر في معاناتهم من ​الإسلاموفوبيا​ وانتشار مصطلح الإرهاب الإسلامي، الذي رفضه الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​".