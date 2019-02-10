الاناضول: وصول تعزيزات عسكرية أميركية لمنطقة عراقية على الحدود مع سوريا

كشفت وكالة "الاناضول" التركية عن "وصول تعزيزات أميركية إلى منطقة التنف العراقية على الحدود مع سوريا، غربي المحافظة"، مشيرةً إلى ان "تعزيزات أميركية مكونة من آليات عسكرية من نوع "همر" ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى وصلت الى منطقة التنف 490 كم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار".
ولفتت إلى ان "الهدف من تلك التعزيزات، تأمين الحدود العراقية مع سوريا، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي انطلقت بالجانب السوري لتحرير آخر معاقل داعش بمحافظة دير الزور".
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