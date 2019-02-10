وزيرة دفاع فرنسا: ننظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​ خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "​فرنسا​ تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة".

شددت على "دعم فرنسا لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة ​الإرهاب​ وبقايا عصابة "داعش" إلى جانب اهتمام ​القيادة​ الفرنسية بمواصلة التعاون مع ​الحكومة العراقية​ في توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز ​الأمن​ والتنمية والازدهار الاقتصادي ".