رئيس الحكومة المغرب يتهم جهات بإضرار بلاده سيما بقضية "إقليم الصحراء"

اتهم رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​، جهات بـ"السعي إلى إلحاق الضرر بأمن المغرب واستقرارها، خصوصا في قضية إقليم الصحراء"، مشيراً إلى ان "هناك غيرة على المستوى الإقليمي والدولي من جاذبية بلاده للاستثمارات وتموقعها السياسي".

وأكد "واثقون في المستقبل، والثقة في بلادنا موجودة رغم الزوابع والمشوشات ورغم المناوئين"، لافتا إلى أن هناك من يحسد المغرب، مشيراً إلى ان "المغرب أصبح البلد الأول في ​إفريقيا​ من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية"، مشددا على أن "الحكومة تتطلع لدخول نادي الدول الصاعدة".