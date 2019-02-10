50 منحة دراسية لدول إفريقيا من جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، تخصيص 50 منحة في المجالات التنموية والحيوية التي تحتاجها قارة إفريقيا بمناسبة رئاسة مصر وقيادتها للاتحاد الإفريقي 2019. وأشار حسن في تصريحات صحفية، إلى أن الـ50 منحة تأتي في مجالات الطب بأنواعها، وتطبيقات وعلوم الليزر، وعلوم المسنين تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشاكل المياه والطاقة، والنباتات الطبية والعطرية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا التعليم، والفنون والآداب.

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